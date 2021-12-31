Упустили чемпионство и не смогли повторить триумф. Какие клубы разочаровали в КПЛ-2021

«Астана»

Клуб столкнулся с новыми реалиями. О его былых амбициях говорят все реже, со столичными в последнее время больше связаны негативные новости вроде трансферного бана или дисквалификаций уже бывшего главного тренера Андрея Тихонова и одного из лидеров Тиграна Барсегяна, которые были применены к ним по итогам скандального матча с «Кайратом».

А ведь многое могло быть по-другому. «Астана» хорошо шла по дистанции чемпионата, лидировала в таблице и даже в концовке сохраняла шансы на чемпионство. В 21-м туре она перехватила лидерство у «Тобола» и вплоть до предпоследнего тура, когда уступила «Кайрату», возглавляла КПЛ. Причем до рокировки с костанайцами команда Тихонова выдерживала лидерство и даже шла с отрывом в семь очков. Этот факт сделал фиаско столичных еще более горьким.

«Кайрат»

Алматинцы, после триумфального сезона-2020, в первой части КПЛ-2021 были не похожи на самих себя. При Алексее Шпилевском команда растеряла 18 очков из 42 возможных и уже в мае серьезно затруднила себе задачу повторить чемпионское достижение. В дальнейшем ситуация немного выправилась, но выше третьего места команда не поднялась. В еврокубках она вылетела из Лиги чемпионов и Лиги Европы и довольствовалась группой Лиги конференций. Это была первая евроосень «желто-черных». Впрочем, в квартете H уже при Курбане Бердыеве клуб в компании со швейцарским «Базелем», азербайджанским «Карабахом» и кипрской «Омонией» набрал три очка и занял последнюю строчку.

Единственным трофеем южан стал Кубок Казахстана.

Вероятно, в будущем сезоне алматинцев ждут серьезные перемены. «Кайрат» наверняка пожелает вернуться на олимп казахстанского футбола.

«Актобе»

«Красно-белые» после возвращения из первой лиги ставили перед собой грандиозные задачи. «Актобе» намеревался по итогам КПЛ-2021 выйти в еврокубки. Под эти цели клуб выписал из литовского «Жальгириса» экс-наставника БАТЭ Алексея Багу и предпринял активные действия на трансферном рынке. Команду пополнили как опытные казахстанцы, так и весьма качественные игроки из-за границы.

В начале чемпионата «красно-белые» подтверждали свои притязания. Но затем угодили в черную полосу. В итоге, опустившись во вторую половину турнирной таблицы, расстались с белорусским специалистом. После этого в команду пришел Вахид Масудов. Но и он не проработал до конца сезона — казахстанца сменил Владимир Муханов.

В конечном итоге актюбинцы сумели немного наверстать упущенное и расположились на шестом месте.

«Тараз»