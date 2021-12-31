Тренера «Челси» Тухеля разочаровал «шум» вокруг недовольства Лукаку

В августе Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера». Ранее бельгиец выступал в лондонском клубе с 2011 по 2014 год. В четверг появилось интервью Лукаку, в котором он сказал, что «недоволен ситуацией» в клубе. Позднее стало известно, что он дал это интервью три недели назад.

«Нам это, конечно, не нравится, потому что приносит ненужный нам шум, это никак не поможет. Но с другой стороны, мы не хотим извлекать из этого больше, чем есть на самом деле. Вы очень хорошо знаете, как это бывает — очень легко вырвать слова из контекста, сократить до заголовка, а потом понять, что это не так уж плохо или то, что он имел в виду», — цитирует Тухеля Ассошиэйтед Пресс.

«Проблема с Ромелу в том, что я не думаю, что кто-то в клубе знает, что он несчастен. Вот почему (есть) удивление по поводу этого заявления. Вот почему нам сейчас нужно с ним пообщаться. Так что я подожду, чтобы узнать, что скажет Ромелу, а потом мы разберемся с этим. Необязательно, чтобы жизнь в раздевалке всегда была в гармонии. Необязательно каждый день обнимать и любить друг друга. Иногда хорошо быть на грани, иногда хорошо быть в дисгармонии, когда она находится между определенными границами», — добавил тренер.