Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
30.12
Манчестер Юнайтед
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
2022
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
2022
Лестер
Норвич
Футбол. Зарубежный
2022
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
2022
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренера «Челси» Тухеля разочаровал «шум» вокруг недовольства Лукаку

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что разочарован «шумом» вокруг истории с недовольством Ромелу Лукаку в лондонском футбольном клубе.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В августе Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера». Ранее бельгиец выступал в лондонском клубе с 2011 по 2014 год. В четверг появилось интервью Лукаку, в котором он сказал, что «недоволен ситуацией» в клубе. Позднее стало известно, что он дал это интервью три недели назад.

Читайте также
«Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

«Нам это, конечно, не нравится, потому что приносит ненужный нам шум, это никак не поможет. Но с другой стороны, мы не хотим извлекать из этого больше, чем есть на самом деле. Вы очень хорошо знаете, как это бывает — очень легко вырвать слова из контекста, сократить до заголовка, а потом понять, что это не так уж плохо или то, что он имел в виду», — цитирует Тухеля Ассошиэйтед Пресс.

«Проблема с Ромелу в том, что я не думаю, что кто-то в клубе знает, что он несчастен. Вот почему (есть) удивление по поводу этого заявления. Вот почему нам сейчас нужно с ним пообщаться. Так что я подожду, чтобы узнать, что скажет Ромелу, а потом мы разберемся с этим. Необязательно, чтобы жизнь в раздевалке всегда была в гармонии. Необязательно каждый день обнимать и любить друг друга. Иногда хорошо быть на грани, иногда хорошо быть в дисгармонии, когда она находится между определенными границами», — добавил тренер.

Лукаку в нынешнем сезоне забил семь мячей в 18 матчах за «синих».

Читайте также
 Медведева поделилась горячей фотосессией
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь