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17:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Италии назвали четыре клуба, которые претендуют на Миранчука

На полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука претендуют четыре клуба — итальянские «Дженоа», «Торино» и «Верона», а также российский «Зенит», сообщает Tuttosport.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Шансы туринского клуба на подписание 26-летнего россиянина выглядят не такими уж безнадежными, так как у остальных претендентов есть препятствия для подписания 26-летнего хавбека «Аталанты».

Алексей не хочет возвращаться в Россию и предпочитает остаться в Италии. Руководство «Дженоа» пока не одобрило желание главного тренера команды Андрея Шевченко заполучить Миранчука. Наконец, «Верона» не готова обменять своего полузащитника Антонина Барака на россиянина, в чем была заинтересована «Аталанта».

В текущем сезоне Миранчук провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро. Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Контракт Миранчука с клубом из Бергамо действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

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