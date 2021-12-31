В Италии назвали четыре клуба, которые претендуют на Миранчука

Шансы туринского клуба на подписание 26-летнего россиянина выглядят не такими уж безнадежными, так как у остальных претендентов есть препятствия для подписания 26-летнего хавбека «Аталанты».

Алексей не хочет возвращаться в Россию и предпочитает остаться в Италии. Руководство «Дженоа» пока не одобрило желание главного тренера команды Андрея Шевченко заполучить Миранчука. Наконец, «Верона» не готова обменять своего полузащитника Антонина Барака на россиянина, в чем была заинтересована «Аталанта».

В текущем сезоне Миранчук провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.