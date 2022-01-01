«Я не в возрасте, когда придумывают нелепые отмазки». Как пропустить матч из-за похмелья

Ещё одна новогодняя история — про Хоакина и похмелье.

Именно слово «похмелье» — по-испански resaca — стояло в протоколе матча «Бетиса» рядом с фамилией 40-летнего футболиста и легенды бело-зелёного клуба из Севильи.

Дело было так: 21 июля Хоакин отпраздновал юбилей, а через три дня не доехал до товарищеского матча с «Вулверхэмптоном», в котором «Бетис» проиграл 0:1.

Если не верите, то здесь указаны официальные причины отсутствия футболистов. У всех — прозаичные вроде отпуска и травм. Но только не у Хоакина.

Многие могли подумать, что это шутка. Но Хоакин ответил: «Ребята, я не в том возрасте, когда придумывают нелепые отмазки». Плюс за несколько месяцев до дня рождения выложил весёлое видео, на котором радуется всем алкогольным напиткам без исключения, а от всех остальных ревёт (в видео, если что, наложен детский плач).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K52MEPIWBps" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом болельщики «Бетиса» спокойны: в Испании известно, как фанатично Хоакин относится к здоровому образу жизни: совсем отказался от мучного и сладкого, следит за режимом сна, встаёт и ложится в одно время. И благодаря этому играет в 40 лет на высоком уровне. Да ещё и в клубе, который прямо сейчас идёт в лидерах Ла Лиги.

У легенды «Бетиса» в этом сезоне такая статистика, что кажется — то самое похмелье прошло незаметно:

одна голевая передача в девяти матчах Ла Лиги;

2+2 в двух матчах Кубка Короля;

сыграл во всех шести матчах группового этапа Лиги Европы.

Хоакин — будущий президент «Бетиса»?

Санчес играл за «Бетис» в два захода: с 1999-го по 2006-й, затем отъезжал в «Валенсию» и «Фиорентину», вернулся в 2015-м и играет до сих пор.



В 2018-м провёл 500-й матч в Ла Лиге. Дальше — обогнал Альфредо Ди Стефано и стал автором самого возрастного хет-трика в истории чемпионата (в 38 лет и 40 дней). Ещё дальше — в октября 2021-го, в возрасте 40 лет и 89 дней — Хоакин стал первым игроком Ла Лиги от 40 лет, кто отдал голевую передачу в XXI веке.

Хоакина обожают за эмоции и преданность на поле. Настолько, что от растроганной 80-летней бабушки (получившей из рук игрока футболку) однажды услышал: «Хоакин, как же я тебя обожаю».

Более того — Хоакин владеет 2% акций «Бетиса» (больше € 1 млн) и открыто мечтает о том, чтобы связать с клубом всю жизнь. Может, станет его президентом? При этом он называет себя футболистом с сердцем матадора и говорит, что с детства хочет работать на корриде.



Вот доказательство — тренировка Хоакина на карантине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bvmui2FFLLO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bvmui2FFLLO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bvmui2FFLLO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Joaquin Sanchez (@joaquinarte)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Другие весёлые истории — про голого Хоакина и его шутки в самолёте

У меня есть две любимые. Обе — со времён выступлений Хоакина за «Валенсию».

Недавно испанец жёстко прошёлся по Рональду Куману и вспомнил, как за пять месяцев в «Валенсии» голландец «развалил команду», уронив её на 16-е место (и выиграл Кубок Испании).

Казнил тренера Хоакин следующими подробностями: «Хотел бы я быть хоть наполовину таким же умным, как он, взяв 7 миллионов евро за пять месяцев. Единственное, о чём он беспокоился — выпить 5−7 бутылок вина за обедом».

Так вот, даже в те грустные времена Хоакин не скучал и веселился в самолётах. После побед он брал телефон громкой связи и на весь салон кричал глупости. Однажды, объединившись с Давидом Вильей, Хоакин подколол тренера «Валенсии» Воро Гонсалеса: «А вы знали, что жена Воро ходит по дому в наколенниках?» Самолёт засмеялся, а шутка как бы заключалась в том, что Воро во время игровой карьеры был очень неуступчивым и боролся так ожесточённо, что иногда истекал кровью.

Вторая история — про ту самую победу в Кубке Короля под руководством Кумана в 2008-м. После триумфа команда настолько веселилась в раздевалке, что в сеть попало фото абсолютно голого Хоакина, танцующего рядом с кубком вприсядку. Гиперссылку давать не будем, но если прямо очень хочется взглянуть, то ищите по ключевым словам: Joaquin и desnudo (то есть голый).



Правда, фотограф «Валенсии» Ласаро мне рассказывал, что в той раздевалке он был, голого Хоакина не видел и вообще, скорее всего, это фотошоп.



***



И да, пусть resaca вас никогда не волнует!