«Я не в возрасте, когда придумывают нелепые отмазки». Как пропустить матч из-за похмелья
И другие истории про весельчака Хоакина Санчеса — легенды «Бетиса», который до сих пор играет.
И другие истории про весельчака Хоакина Санчеса — легенды «Бетиса», который до сих пор играет.
Ещё одна новогодняя история — про Хоакина и похмелье.
Именно слово «похмелье» — по-испански resaca — стояло в протоколе матча «Бетиса» рядом с фамилией 40-летнего футболиста и легенды бело-зелёного клуба из Севильи.
Дело было так: 21 июля Хоакин отпраздновал юбилей, а через три дня не доехал до товарищеского матча с «Вулверхэмптоном», в котором «Бетис» проиграл 0:1.
Если не верите, то здесь указаны официальные причины отсутствия футболистов. У всех — прозаичные вроде отпуска и травм. Но только не у Хоакина.
Многие могли подумать, что это шутка. Но Хоакин ответил: «Ребята, я не в том возрасте, когда придумывают нелепые отмазки». Плюс за несколько месяцев до дня рождения выложил весёлое видео, на котором радуется всем алкогольным напиткам без исключения, а от всех остальных ревёт (в видео, если что, наложен детский плач).
При этом болельщики «Бетиса» спокойны: в Испании известно, как фанатично Хоакин относится к здоровому образу жизни: совсем отказался от мучного и сладкого, следит за режимом сна, встаёт и ложится в одно время. И благодаря этому играет в 40 лет на высоком уровне. Да ещё и в клубе, который прямо сейчас идёт в лидерах Ла Лиги.
У легенды «Бетиса» в этом сезоне такая статистика, что кажется — то самое похмелье прошло незаметно:
Санчес играл за «Бетис» в два захода: с 1999-го по 2006-й, затем отъезжал в «Валенсию» и «Фиорентину», вернулся в 2015-м и играет до сих пор.
В 2018-м провёл 500-й матч в Ла Лиге. Дальше — обогнал Альфредо Ди Стефано и стал автором самого возрастного хет-трика в истории чемпионата (в 38 лет и 40 дней). Ещё дальше — в октября 2021-го, в возрасте 40 лет и 89 дней — Хоакин стал первым игроком Ла Лиги от 40 лет, кто отдал голевую передачу в XXI веке.
Хоакина обожают за эмоции и преданность на поле. Настолько, что от растроганной 80-летней бабушки (получившей из рук игрока футболку) однажды услышал: «Хоакин, как же я тебя обожаю».
Более того — Хоакин владеет 2% акций «Бетиса» (больше € 1 млн) и открыто мечтает о том, чтобы связать с клубом всю жизнь. Может, станет его президентом? При этом он называет себя футболистом с сердцем матадора и говорит, что с детства хочет работать на корриде.
Вот доказательство — тренировка Хоакина на карантине.
У меня есть две любимые. Обе — со времён выступлений Хоакина за «Валенсию».
Недавно испанец жёстко прошёлся по Рональду Куману и вспомнил, как за пять месяцев в «Валенсии» голландец «развалил команду», уронив её на 16-е место (и выиграл Кубок Испании).
Казнил тренера Хоакин следующими подробностями: «Хотел бы я быть хоть наполовину таким же умным, как он, взяв 7 миллионов евро за пять месяцев. Единственное, о чём он беспокоился — выпить 5−7 бутылок вина за обедом».
Так вот, даже в те грустные времена Хоакин не скучал и веселился в самолётах. После побед он брал телефон громкой связи и на весь салон кричал глупости. Однажды, объединившись с Давидом Вильей, Хоакин подколол тренера «Валенсии» Воро Гонсалеса: «А вы знали, что жена Воро ходит по дому в наколенниках?» Самолёт засмеялся, а шутка как бы заключалась в том, что Воро во время игровой карьеры был очень неуступчивым и боролся так ожесточённо, что иногда истекал кровью.
Вторая история — про ту самую победу в Кубке Короля под руководством Кумана в 2008-м. После триумфа команда настолько веселилась в раздевалке, что в сеть попало фото абсолютно голого Хоакина, танцующего рядом с кубком вприсядку. Гиперссылку давать не будем, но если прямо очень хочется взглянуть, то ищите по ключевым словам: Joaquin и desnudo (то есть голый).
Правда, фотограф «Валенсии» Ласаро мне рассказывал, что в той раздевалке он был, голого Хоакина не видел и вообще, скорее всего, это фотошоп.
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И да, пусть resaca вас никогда не волнует!
Евгений Марков