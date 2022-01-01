«Отправьте его в Сирию!». Фанаты «Челси» требуют немедленной продажи Лукаку

В частности, 28-летний форвард заявил журналистам, что в ситуации с летним переходом из «Интера» в «Челси» «все должно было произойти не таким образом». Также он тепло обратился к болельщикам миланского клуба и изъявил желание вернуться в стан «нерадзурри» и сделать это в тот момент, когда он еще будет способен приносить титулы.

Разумеется, эти высказывания оскорбили фанатов «Челси». Мгновенно на бельгийца обрушился шквал критики, который не утихает в социальных сетях до сих пор. Болельщики требуют продажи Ромелу, который лишь минувшим летом вернулся в клуб спустя семь лет.

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В комментариях под постами официального аккаунта «Челси» в Instagram люди пишут следующее: «Лукаку АУТ». «Отдайте Лукаку в аренду в сирийскую лигу и никогда не задействуйте его в игре». «Жиру был лучше Лукаку». «Я не хочу видеть Лукаку здесь». «Продайте Лукаку! Он не заслуживает играть здесь».

Не особо были рады этим словам и фанаты «Интера», которые растянули рядом со стадионом баннер со словами: «Не важны те, кто убегает от дождя. Важны те, кто остается в буре. Прощай, Ромелу».

Отметим, что Ромелу перешел из «Интера» в «Челси» в августе за 115 миллионов евро. Во всех турнирах нынешнего сезона нападающий сыграл 18 матчей в составе «синих», забил семь голов и дважды ассистировал партнерам. Напомним, что бельгиец уже имел опыт выступлений в «Челси» с 2011 по 2014 год.