Украинский футболист Миколенко подписал контракт с «Эвертоном» до 2026 года
Ранее защитник выступал за киевское «Динамо».
Ранее защитник выступал за киевское «Динамо».
ТАСС, 1 января. Украинский защитник Виталий Миколенко стал игроком английского футбольного клуба «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Контракт с футболистом рассчитан до июня 2026 года.
«Я всегда мечтал играть в чемпионате Англии, в стране, где зародился футбол. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду совершенствоваться как футболист. Очень рад возможности сыграть в “Эвертоне”, у этой команды невероятные болельщики, и я чувствую перед ними большую ответственность», — сказал Миколенко.
Миколенко 22 года, он является воспитанником киевского «Динамо». За основную команду киевлян защитник выступал с 2017 года, в составе «Динамо» Миколенко стал чемпионом Украины, дважды выигрывал кубок страны. За национальную сборную защитник провел 21 матч, в котором отметился одной голевой передачей.