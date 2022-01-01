Украинский футболист Миколенко подписал контракт с «Эвертоном» до 2026 года

«Я всегда мечтал играть в чемпионате Англии, в стране, где зародился футбол. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду совершенствоваться как футболист. Очень рад возможности сыграть в “Эвертоне”, у этой команды невероятные болельщики, и я чувствую перед ними большую ответственность», — сказал Миколенко.