«Салернитана» нашла нового владельца и избежала исключения из Серии A
«Салернитана» продолжит выступать в высшем дивизионе итальянского футбола после того, как в последний момент клуб сумел найти нового владельца.
«Салернитана» продолжит выступать в высшем дивизионе итальянского футбола после того, как в последний момент клуб сумел найти нового владельца.
«Салернитану» могли исключить из Серии А, если бы до конца 31 декабря не появилось предложений о покупке клуба, фактическим владельцем которого является президент «Лацио» Клаудио Лотито. В итальянском чемпионате одному человеку запрещено владеть двумя разными клубами.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на итальянские СМИ, 43-летний неаполитанский предприниматель Данило Иерволино в последний момент предоставил необходимые финансовые гарантии для поглощения «Салернитаны». Сумма сделки составляет от 10 до 20 млн евро.
В таблице Серии A после 18 матчей «Салернитана» занимает последнее, 20-е место, набрав всего 8 очков.