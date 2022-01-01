«Салернитана» нашла нового владельца и избежала исключения из Серии A

«Салернитану» могли исключить из Серии А, если бы до конца 31 декабря не появилось предложений о покупке клуба, фактическим владельцем которого является президент «Лацио» Клаудио Лотито. В итальянском чемпионате одному человеку запрещено владеть двумя разными клубами.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на итальянские СМИ, 43-летний неаполитанский предприниматель Данило Иерволино в последний момент предоставил необходимые финансовые гарантии для поглощения «Салернитаны». Сумма сделки составляет от 10 до 20 млн евро.