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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

Один из лидеров «Шахтера» променял КПЛ на чемпионат Малайзии

Ганский полузащитник «Шахтера» Давид Мавутор покинул стан «горняков». 29-летний футболист подписал контракт с чемпионами Малайзии «Негри Сембилан», сообщает Kazfootball.kz.

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Источник: Reuters

Мавутор, перешедший в «Шахтер» летом прошлого года, во всех турнирах сезона-2021 провел 15 матчей. В них Давид забил два мяча и сделал три ассиста. Он помог команде занять седьмое место в КПЛ и выйти в финал Кубка Казахстана.

Клуб «Негри Сембилан» был основан в 2018 году. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Малайзии, а в следующем примет участие в азиатской Лиге чемпионов.

Отметим, что с 2018 по 2020 год Мавутор выступал в составе талдыкорганского «Жетысу». Также универсальный игрок защищал цвета польской «Вислы» вместе с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым.

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