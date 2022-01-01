Один из лидеров «Шахтера» променял КПЛ на чемпионат Малайзии

Мавутор, перешедший в «Шахтер» летом прошлого года, во всех турнирах сезона-2021 провел 15 матчей. В них Давид забил два мяча и сделал три ассиста. Он помог команде занять седьмое место в КПЛ и выйти в финал Кубка Казахстана.

Клуб «Негри Сембилан» был основан в 2018 году. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Малайзии, а в следующем примет участие в азиатской Лиге чемпионов.