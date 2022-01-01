Один из лидеров «Шахтера» променял КПЛ на чемпионат Малайзии
Ганский полузащитник «Шахтера» Давид Мавутор покинул стан «горняков». 29-летний футболист подписал контракт с чемпионами Малайзии «Негри Сембилан», сообщает Kazfootball.kz.
Ганский полузащитник «Шахтера» Давид Мавутор покинул стан «горняков». 29-летний футболист подписал контракт с чемпионами Малайзии «Негри Сембилан», сообщает Kazfootball.kz.
Мавутор, перешедший в «Шахтер» летом прошлого года, во всех турнирах сезона-2021 провел 15 матчей. В них Давид забил два мяча и сделал три ассиста. Он помог команде занять седьмое место в КПЛ и выйти в финал Кубка Казахстана.
Клуб «Негри Сембилан» был основан в 2018 году. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Малайзии, а в следующем примет участие в азиатской Лиге чемпионов.
Отметим, что с 2018 по 2020 год Мавутор выступал в составе талдыкорганского «Жетысу». Также универсальный игрок защищал цвета польской «Вислы» вместе с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым.