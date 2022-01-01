«Интер» рассматривает вариант с арендой Алексея Миранчука

Как сообщает Calciomercatonews, миланский клуб рассматривает возможность аренды россиянина. В «Интере» считают Миранчука оптимальным дублером для Хакана Чалханоглу. По окончании сезона «нерадзурри» могут принять решение о выкупе прав на 26-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что на Миранчука претендуют «Дженоа», «Верона» и еще два неназванных европейских клуба.