«Интер» рассматривает вариант с арендой Алексея Миранчука
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Интере».
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Интере».
Как сообщает Calciomercatonews, миланский клуб рассматривает возможность аренды россиянина. В «Интере» считают Миранчука оптимальным дублером для Хакана Чалханоглу. По окончании сезона «нерадзурри» могут принять решение о выкупе прав на 26-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что на Миранчука претендуют «Дженоа», «Верона» и еще два неназванных европейских клуба.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года за 14,5 миллиона евро. В составе команды из Бергамо он провел 43 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.