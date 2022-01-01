Нико Ковач покинул пост главного тренера футбольного клуба «Монако»
После 19 туров команда занимает шестое место в чемпионате Франции.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
После 19 туров команда занимает шестое место в чемпионате Франции.
ТАСС, 1 января. Руководство футбольного клуба «Монако» приняло решение отправить в отставку главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что «Монако» в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 19 матчах.
Ковачу 50 лет, он возглавил «Монако» в июле 2020 года. Ранее он работал главным тренером в германских «Айнтрахте» и «Баварии», а также в молодежной и главной сборных Хорватии.