Нико Ковач покинул пост главного тренера футбольного клуба «Монако»

ТАСС, 1 января. Руководство футбольного клуба «Монако» приняло решение отправить в отставку главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что «Монако» в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 19 матчах.