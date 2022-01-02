Английский эксперт: Рангник должен выкинуть Роналду из состава «МЮ»

«Я твёрдо верю, что Роналду надо убрать из состава “Манчестер Юнайтед”. Конечно, такое вряд ли произойдёт, но впереди вместо него должен играть Эдинсон Кавани вместе с Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом и Мэйсоном Гринвудом.

Очевидно, что у «МЮ» есть проблемы. Возможно, мы не знаем многое из того, что происходит внутри команды. Я не думаю, что им по силам попасть в четвёрку по итогам сезона. Если у них получится занять хотя бы четвёртое место — это уже будет огромным достижением", — цитирует Мерсона Daily Mail.