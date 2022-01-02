«Реал», «Барселона» и «Ювентус» обсуждали возможность возвращения Суперлиги в 2022 году

По данным источника, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в последние дни обсуждали возможность запуска турнира в 2022 году.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.