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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» обсуждали возможность возвращения Суперлиги в 2022 году

Проект Европейской Суперлиги может вернуться в 2022 году, сообщает Sport.es со ссылкой на Financial Times.

Реал
Барселона
Ювентус
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Источник: AFP 2021

По данным источника, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в последние дни обсуждали возможность запуска турнира в 2022 году.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

В турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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