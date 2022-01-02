Тренер «Ордабасы» стал одним из главных кандидатов на пост в европейском клубе

«Как мне стало известно, Кирилла Альшевского в БАТЭ все-таки не будет, несмотря на большое желание клуба. Оставшиеся варианты: Александр Михайлов, Александр Седнев, Игорь Криушенко, Юрий Пунтус и Александр Лисовский», — заявил он в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Ордабасы» под руководством Седнева финишировал на пятом месте в КПЛ-2021. В Казахстане он также тренировал «Актобе» в 2019 году.