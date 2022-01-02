«Хотим, чтобы наши выпускники играли в самых известных клубах мира». В «Астане» рассказали о зарплатах и уходе легионеров

Есентаев объяснил, почему на пост главного тренера был приглашен серб Благоевич. По его словам, он входит в тройку лучших специалистов КПЛ:

"Люди думают, что Благоевича в клуб привел Санжар Сейтказинов. Но после Тихонова мы рассматривали пять-шесть специалистов совместно с советом директоров.

Во-первых, после тщательного анализа и поиска информации на различных сайтах, а также основываясь на статистических данных других экспертов, мы определили, что Благоевич входит в тройку лучших тренеров Казахстана. Во-вторых, он отлично разбирается в нашем футболе. В-третьих, ему удалось спасти «Каспий» от вылета из КПЛ, а затем он сделал команду крепким середняком, который стабильно отбирал очки у признанных фаворитов. Более того, его подопечные не раз в различных интервью признавались в том, что, несмотря на десятилетний опыт в футболе, понимать тонкости игры начали только благодаря ему.

Мы учитывали все эти аспекты при выборе главного тренера. К тому же нынешний бюджет «Астаны» составляет три миллиарда тенге, что существенно меньше, чем раньше. Все средства выделяются фондом туризма и спорта, а не акиматом города. Зарплата же сербского специалиста в 10−20 раз ниже, чем у Романа Григорчука. Поэтому наш выбор пал на него".

Также руководитель столичного клуба поведал о смене вектора, в ходе которой планируется привлекать воспитанников, но при этом также пригласить несколько игроков сборной Казахстана:

«Мы переподписали трудовые соглашения с пятнадцатью футболистами. Также есть игроки с действующими контрактами. Мы ставим огромную ставку на воспитанников клуба, поэтому приняли решение оставить их в команде. Помимо основных целей в виде чемпионства в КПЛ и участия в Лиге чемпионов, мы хотим, чтобы наши выпускники играли в самых известных клубах мира. Поэтому руководство взяло курс на смену вектора развития “Астаны”.

Ахметов? У Благоевича спрашивал о нем — он ответил, что тот является хорошим игроком. Иных слов не слышал. Да, сейчас говорят всякие вещи, но тогда все единогласно пришли к выводу, что его нужно брать в команду. Знаем его как футболиста с характером, и, что немаловажно, он играл в сборной Казахстана.

Вообще, помимо него, мы хотим пригласить в клуб еще шестерых игроков, выступающих в главной команде страны. Мы ведь должны большое внимание уделять нашим соотечественникам. Все почему-то думают, что легионеры выше классом местных футболистов. Я же говорю, что, давая шанс казахстанцам, мы тем самым поднимем их боевой дух и вселим в них веру.