Уникальный клуб «Санта-Клаус»: игроки кайфуют от футбола в холод и дарят новогодние подарки юным фанатам

Пожалуй, одним из наиболее посещаемых туристических мест Финляндии в зимнее время является деревня Санта-Клауса, расположенная в городке Рованиеми. Он входит в провинцию Лапландия, которая считается родиной рождественского деда. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов, чтобы насладиться парком развлечений и проникнуться атмосферой праздника. Здесь можно арендовать небольшую хижину, покататься на оленях и даже пересечь полярный круг.

Нашлось здесь место и футболу. В 1993 году в Рованиеми произошло слияние двух скромных футбольных клубов — «Рейпас» и «Лаппи». Новой команде решили дать название в честь Санта-Клауса. С тех пор футбольный клуб выступает в низших лигах Финляндии, радуя фанатов не только на поле, но и за его пределами.

Игроки «Санта-Клауса» кайфуют от футбола даже в холодную погоду, а во время праздников дарят подарки юным фанатам

Уже почти 30 лет клуб из Рованиеми барахтается в низших лигах Финляндии. У «Санта-Клауса» нет больших титулов, зато есть классная эмблема с рождественским дедом в стильных очках.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/x9nOwUO9vu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/x9nOwUO9vu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/x9nOwUO9vu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Santa Claus (@fcsantaclausofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще команде нет профессиональных футболистов — за нее, в основном, играют студенты и сотрудники почты. Перед новогодними праздниками они внимательно читают письма ребятни, а потом исполняют их самые сокровенные желания. Помимо этого, игроки клуба стараются каждый год перечислять деньги в ЮНИСЕФ для бездомных детей. Так они поддерживают девиз клуба — «Не переставайте верить и заботьтесь о других».

«Санта-Клаус» проводит матчи на небольшом стадионе под названием «Кескюскентта», в истории которого есть интересный факт. Чуть больше десяти лет назад во время замены искусственного покрытия с подогревом, работники арены нашли на стадионе бомбу времен Второй мировой войны. Ее быстро обезвредили саперы, утверждавшие тогда, что снаряд чудом не взорвался во время футбольных матчей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BM56ri5gS6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BM56ri5gS6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BM56ri5gS6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Santa Claus (@fcsantaclausofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Клуб быстро обрел популярность и получил поддержку от EA Sports, Puma и Nike

Со временем «Санта-Клаус» стал популярен не только в Финляндии, но и за ее пределами.

«Желающих посмотреть матч всегда больше, чем мест на нашем домашнем стадионе. Плюс хорошо идут продажи фирменной атрибутики клуба. Ее раскупают не только в новогодние праздники, спрос есть на протяжении всего года», — рассказывал президент клуба Юха Этелайнен.

Тем не менее «Санта-Клаус» был несколько раз близок к банкротству, но всемирная популярность каждый раз помогала клубу не исчезнуть с футбольной карты. Например, в 2012-м «Санта-Клаус» получил финансовую поддержку от EA Sports, Puma и Nike.

Потом финским клубом всерьез заинтересовались инвесторы из Китая. Компания Bewin Sports решила стать спонсором «Санта-Клауса», организовав пресс-конференцию в Китайский Новый год на Национальном стадионе в Пекине. Кстати, там даже присутствовали Алессандро дель Пьеро и Майкл Оуэн, позировавшие с талисманом клуба.

Со временем клуб все же признали банкротом, но в прошлом году возродили. Теперь команду возглавляет тренер из Германии

В 2018 году у «Санта-Клауса» вновь начались финансовые проблемы. Клуб вылетел из четвертой лиги Финляндии, а спустя ещё сезон опустился в шестую. На этот раз помощь из-за рубежа не пришла — «Санта-Клаус» признали банкротом.

Коронавирус тоже не обошел клуб стороной. Президент Юха Этелайнен отметил, что в Рованиеми туристов стало гораздо меньше: «Мы не слишком сильно пострадали от вируса по сравнению с другими странами, особенно здесь, на севере Финляндии, но атмосфера сильно изменилась из-за отсутствия туристов. Здесь очень тихо, и мы к этому не привыкли, особенно в это время года».

Уже в 2020-м несколько бывших игроков решили возродить «Санта-Клаус». Клуб возглавил немец Ральф Вундерлих, который сильно проникся идеей клуба: «Для меня очень важно, чтобы люди понимали, что Санта-Клаус не просто название клуба, но и дух Санта-Клауса, а также ценности, связанные с Рождеством. Я сделаю все возможное, чтобы весь мир понял, что в северной Финляндии есть небольшой позитивный футбольный клуб, представляющий Санту».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLOdGeFlasv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLOdGeFlasv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLOdGeFlasv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Santa Claus (@fcsantaclausofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас возрожденный «Санта-Клаус» выступает в шестой лиге Финляндии — Витонен. Клуб по-прежнему ищет спонсоров и не перестает верить в светлое будущее.