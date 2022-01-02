Уникальный клуб «Санта-Клаус»: игроки кайфуют от футбола в холод и дарят новогодние подарки юным фанатам
Они не перестают верить и заботятся о других.
Они не перестают верить и заботятся о других.
Пожалуй, одним из наиболее посещаемых туристических мест Финляндии в зимнее время является деревня Санта-Клауса, расположенная в городке Рованиеми. Он входит в провинцию Лапландия, которая считается родиной рождественского деда. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов, чтобы насладиться парком развлечений и проникнуться атмосферой праздника. Здесь можно арендовать небольшую хижину, покататься на оленях и даже пересечь полярный круг.
Нашлось здесь место и футболу. В 1993 году в Рованиеми произошло слияние двух скромных футбольных клубов — «Рейпас» и «Лаппи». Новой команде решили дать название в честь Санта-Клауса. С тех пор футбольный клуб выступает в низших лигах Финляндии, радуя фанатов не только на поле, но и за его пределами.
Уже почти 30 лет клуб из Рованиеми барахтается в низших лигах Финляндии. У «Санта-Клауса» нет больших титулов, зато есть классная эмблема с рождественским дедом в стильных очках.
Еще команде нет профессиональных футболистов — за нее, в основном, играют студенты и сотрудники почты. Перед новогодними праздниками они внимательно читают письма ребятни, а потом исполняют их самые сокровенные желания. Помимо этого, игроки клуба стараются каждый год перечислять деньги в ЮНИСЕФ для бездомных детей. Так они поддерживают девиз клуба — «Не переставайте верить и заботьтесь о других».
«Санта-Клаус» проводит матчи на небольшом стадионе под названием «Кескюскентта», в истории которого есть интересный факт. Чуть больше десяти лет назад во время замены искусственного покрытия с подогревом, работники арены нашли на стадионе бомбу времен Второй мировой войны. Ее быстро обезвредили саперы, утверждавшие тогда, что снаряд чудом не взорвался во время футбольных матчей.
Со временем «Санта-Клаус» стал популярен не только в Финляндии, но и за ее пределами.
«Желающих посмотреть матч всегда больше, чем мест на нашем домашнем стадионе. Плюс хорошо идут продажи фирменной атрибутики клуба. Ее раскупают не только в новогодние праздники, спрос есть на протяжении всего года», — рассказывал президент клуба Юха Этелайнен.
Тем не менее «Санта-Клаус» был несколько раз близок к банкротству, но всемирная популярность каждый раз помогала клубу не исчезнуть с футбольной карты. Например, в 2012-м «Санта-Клаус» получил финансовую поддержку от EA Sports, Puma и Nike.
Потом финским клубом всерьез заинтересовались инвесторы из Китая. Компания Bewin Sports решила стать спонсором «Санта-Клауса», организовав пресс-конференцию в Китайский Новый год на Национальном стадионе в Пекине. Кстати, там даже присутствовали Алессандро дель Пьеро и Майкл Оуэн, позировавшие с талисманом клуба.
В 2018 году у «Санта-Клауса» вновь начались финансовые проблемы. Клуб вылетел из четвертой лиги Финляндии, а спустя ещё сезон опустился в шестую. На этот раз помощь из-за рубежа не пришла — «Санта-Клаус» признали банкротом.
Коронавирус тоже не обошел клуб стороной. Президент Юха Этелайнен отметил, что в Рованиеми туристов стало гораздо меньше: «Мы не слишком сильно пострадали от вируса по сравнению с другими странами, особенно здесь, на севере Финляндии, но атмосфера сильно изменилась из-за отсутствия туристов. Здесь очень тихо, и мы к этому не привыкли, особенно в это время года».
Уже в 2020-м несколько бывших игроков решили возродить «Санта-Клаус». Клуб возглавил немец Ральф Вундерлих, который сильно проникся идеей клуба: «Для меня очень важно, чтобы люди понимали, что Санта-Клаус не просто название клуба, но и дух Санта-Клауса, а также ценности, связанные с Рождеством. Я сделаю все возможное, чтобы весь мир понял, что в северной Финляндии есть небольшой позитивный футбольный клуб, представляющий Санту».
Сейчас возрожденный «Санта-Клаус» выступает в шестой лиге Финляндии — Витонен. Клуб по-прежнему ищет спонсоров и не перестает верить в светлое будущее.