Названа дата старта нового футбольного сезона в Казахстане. Подробности

Как и в прошлом году, в рамках Суперкубка Казахстана пройдут два полуфинала (24 февраля), матч за третье место и финал (27 февраля). Участниками турнира станут «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар». Трофей будет разыгран на «Астана Арене» в Нур-Султане.
Призовой фонд Суперкубка страны сохранен, 25 миллионов тенге достанется победителю, 15 миллионов — финалисту, а 5 миллионов полагается обладателю третьего места. Примечательно, что в рамках этих матчей будет задействована система VAR.
Напомним, что в прошлом году Суперкубок Казахстана выиграл «Тобол». Рекордсменом по числу завоеванных Суперкубков является «Астана» — столичный клуб завоевывал трофей пять раз (2011, 2015, 2018, 2019, 2020).