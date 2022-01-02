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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Названа дата старта нового футбольного сезона в Казахстане. Подробности

Новый сезон клубного казахстанского футбола начнется розыгрышем Суперкубка Казахстана. Минитурнир пройдет с 24 по 27 февраля, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Астана
Кызыл-Жар
Тобол Кс
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Как и в прошлом году, в рамках Суперкубка Казахстана пройдут два полуфинала (24 февраля), матч за третье место и финал (27 февраля). Участниками турнира станут «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар». Трофей будет разыгран на «Астана Арене» в Нур-Султане.

Призовой фонд Суперкубка страны сохранен, 25 миллионов тенге достанется победителю, 15 миллионов — финалисту, а 5 миллионов полагается обладателю третьего места. Примечательно, что в рамках этих матчей будет задействована система VAR.

Напомним, что в прошлом году Суперкубок Казахстана выиграл «Тобол». Рекордсменом по числу завоеванных Суперкубков является «Астана» — столичный клуб завоевывал трофей пять раз (2011, 2015, 2018, 2019, 2020).

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