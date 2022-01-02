Названа дата старта нового футбольного сезона в Казахстане. Подробности

Как и в прошлом году, в рамках Суперкубка Казахстана пройдут два полуфинала (24 февраля), матч за третье место и финал (27 февраля). Участниками турнира станут «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар». Трофей будет разыгран на «Астана Арене» в Нур-Султане.

Призовой фонд Суперкубка страны сохранен, 25 миллионов тенге достанется победителю, 15 миллионов — финалисту, а 5 миллионов полагается обладателю третьего места. Примечательно, что в рамках этих матчей будет задействована система VAR.