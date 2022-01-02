«Шахтер» расстался еще с четырьмя игроками
Карагандинский «Шахтер» расстался еще с четырьмя игроками, сообщает KazFootball.kz.
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Карагандинский «Шахтер» расстался еще с четырьмя игроками, сообщает KazFootball.kz.
Как отмечает источник, «горняки» решили не продлевать истекшие контракты с российским защитником Андреем Буйволовым и полузащитником Аланом Чочиевым, белорусским нападающим Евгением Шикавкой и канадским форвардом Арамисом Кузиным. Кроме того, в клубе не рассчитывают на полузащитника сборной Армении Соломона Удо, вернувшегося из «Атырау», где он находился в аренде.
Отмечается, что карагандинцы намерены сохранить у себя в составе белорусского защитника Павла Назаренко и российского нападающего Идриса Умаева.
Ранее клуб покинули Вук Митошевич, Ескендир Кыбырай, Михаил Бакаев и Дэвид Мавутор. Также «горняки» расстались со своими воспитанниками Оралханом Омиртаевым и Геворгом Наджаряном.
Напомним, «Шахтер» в КПЛ-2021 занял седьмое место, а также сыграл в финале Кубка Казахстана где уступил «Кайрату» в серии пенальти.