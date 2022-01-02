СМИ: Игроки «Монако» шокированы увольнением Ковача

По информации L'Equipe, данное решение руководства «шокировало» игроков команды, учитывая последние результаты клуба, проигравшего только «ПСЖ» (0:2) за последние 11 матчей во всех турнирах. Согласно источнику, несколько игроков «Монако» считают, что отставка Ковача дестабилизирует ситуацию в клубе.