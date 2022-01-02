СМИ: Игроки «Монако» шокированы увольнением Ковача
«Монако» 1 января объявил об отставке Нико Ковача с поста главного тренера монегасков.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Монако» 1 января объявил об отставке Нико Ковача с поста главного тренера монегасков.
По информации L'Equipe, данное решение руководства «шокировало» игроков команды, учитывая последние результаты клуба, проигравшего только «ПСЖ» (0:2) за последние 11 матчей во всех турнирах. Согласно источнику, несколько игроков «Монако» считают, что отставка Ковача дестабилизирует ситуацию в клубе.
«Монако» набрал 29 очков после 19 туров чемпионата Франции и занимает 6-е место в турнирной таблице.