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14:48 (мск), источник: Sport24

СМИ: Игроки «Монако» шокированы увольнением Ковача

«Монако» 1 января объявил об отставке Нико Ковача с поста главного тренера монегасков.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: asmonaco.com

По информации L'Equipe, данное решение руководства «шокировало» игроков команды, учитывая последние результаты клуба, проигравшего только «ПСЖ» (0:2) за последние 11 матчей во всех турнирах. Согласно источнику, несколько игроков «Монако» считают, что отставка Ковача дестабилизирует ситуацию в клубе.

«Монако» набрал 29 очков после 19 туров чемпионата Франции и занимает 6-е место в турнирной таблице.

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