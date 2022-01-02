«Тобол» расстался с тремя ведущими легионерами
Сразу три ведущих футболиста покинули костанайский «Тобол», сообщает KazFootball.kz.
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Сразу три ведущих футболиста покинули костанайский «Тобол», сообщает KazFootball.kz.
Так, 31 декабря 2021 года подошли к концу контракты у Тони Сильвы, Жереми Манзорро и Элгуджи Лобжанидзе. Все они решили не продлевать соглашения с костанайским клубом. Теперь эти футболисты теперь являются свободными агентами.
Напомним, что ранее клуб покинул капитан команды Азат Нургалиев.
По итогам КПЛ-2021 «Тобол» стал чемпионом.