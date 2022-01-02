Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Реал
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» расстался с тремя ведущими легионерами

Сразу три ведущих футболиста покинули костанайский «Тобол», сообщает KazFootball.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Так, 31 декабря 2021 года подошли к концу контракты у Тони Сильвы, Жереми Манзорро и Элгуджи Лобжанидзе. Все они решили не продлевать соглашения с костанайским клубом. Теперь эти футболисты теперь являются свободными агентами.

Напомним, что ранее клуб покинул капитан команды Азат Нургалиев.

По итогам КПЛ-2021 «Тобол» стал чемпионом.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь