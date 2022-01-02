«Тобол» расстался с тремя ведущими легионерами

Так, 31 декабря 2021 года подошли к концу контракты у Тони Сильвы, Жереми Манзорро и Элгуджи Лобжанидзе. Все они решили не продлевать соглашения с костанайским клубом. Теперь эти футболисты теперь являются свободными агентами.