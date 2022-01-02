Лионель Месси заразился коронавирусом

Также заболевание выявлено у игроков ПСЖ Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Сообщается, что инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Травмированный бразильский игрок клуба Неймар вернется к тренировкам примерно через три недели.

ПСЖ в понедельник сыграет против «Ванна» в матче 1/16 финала Кубка Франции. После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.