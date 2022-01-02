«Реал» проиграл «Хетафе» и потерпел первое поражение с 3 октября

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Энес Юнал. «Реал» потерпел первое поражение с 3 октября 2021 года, тогда сливочные уступили «Эспаньолу» (1:2) в 8-м туре чемпионата Испании. Отметим, что поражение от «Хетафе» стало для мадридцев вторым в нынешнем розыгрыше ла лиги.