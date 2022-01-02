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21:17 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился коронавирусом

ТАСС, 2 января. Тест на коронавирус владельца бразильского футбольного клуба «Крузейро» Роналдо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Бразилия
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Источник: AP 2021

Сообщается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В связи с болезнью он не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения клуба.

В качестве футболиста Роналдо дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также серебряным призером мирового первенства 1998 года. В разные годы он выступал за «Крузейро», нидерландский ПСВ, испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», бразильский «Коринтианс».

Роналдо дважды становился обладателем премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему игроку года (1997, 2002).

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