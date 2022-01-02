Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился коронавирусом
ТАСС, 2 января. Тест на коронавирус владельца бразильского футбольного клуба «Крузейро» Роналдо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Бразилия
ТАСС, 2 января. Тест на коронавирус владельца бразильского футбольного клуба «Крузейро» Роналдо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сообщается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В связи с болезнью он не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения клуба.
В качестве футболиста Роналдо дважды становился чемпионом мира (1994, 2002), а также серебряным призером мирового первенства 1998 года. В разные годы он выступал за «Крузейро», нидерландский ПСВ, испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», бразильский «Коринтианс».
Роналдо дважды становился обладателем премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему игроку года (1997, 2002).