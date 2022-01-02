«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча

Под занавес тайма «синим» удалось сравнять результат. Матео Ковачич на 42-й минуте забил дальним ударом с рикошетом от штанги. А уже в компенсированное к первой половине время отличился Кристиан Пулишич. Во втором тайме счет не изменился.