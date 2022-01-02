«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
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«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
По ходу матча гости вели 2:0. На девятой минуте открыл счет Садио Мане. Мохамед Салах на 26-й минуте удвоил преимущество «красных».
Под занавес тайма «синим» удалось сравнять результат. Матео Ковачич на 42-й минуте забил дальним ударом с рикошетом от штанги. А уже в компенсированное к первой половине время отличился Кристиан Пулишич. Во втором тайме счет не изменился.
«Челси» набрал 43 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице. «Ливерпуль» на третьем месте — 42 очка.