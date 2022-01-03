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12:31 (мск), источник: Sport24

Холанд не покинет «Боруссию» Д в январе, игрок еще не определился с новым клубом

Нападающий Эрлинг Холанд не покинет дортмундскую «Боруссию» во время зимнего трансферного окна.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, 21-летний игрок сборной Норвегии еще не определился с новым клубом, у него нет предварительных соглашений ни с «Реалом», ни с «Барселоной».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 11 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Также он забил три мяча в трех играх Лиги чемпионов.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 млн евро.

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