Клеман стал главным тренером «Монако»
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» на своем сайте объявил о назначении бельгийца Филиппа Клемана главным тренером команды.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» на своем сайте объявил о назначении бельгийца Филиппа Клемана главным тренером команды.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.
1 января клуб отправил в отставку с поста главного тренера хорвата Нико Ковача, который возглавлял клуб с лета 2020 года. После этого исполнял обязанности главного тренера Стефан Надо.
Ранее Клеман возглавлял бельгийские «Васланд-Беверен», «Генк», с которым стал чемпионом Бельгии, и «Брюгге», где дважды выиграл чемпионат страны, а также завоевал Суперкубок Бельгии.
После 19 туров текущего сезона чемпионата Франции «Монако», набравший 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин.