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22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клеман стал главным тренером «Монако»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» на своем сайте объявил о назначении бельгийца Филиппа Клемана главным тренером команды.

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Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

1 января клуб отправил в отставку с поста главного тренера хорвата Нико Ковача, который возглавлял клуб с лета 2020 года. После этого исполнял обязанности главного тренера Стефан Надо.

Ранее Клеман возглавлял бельгийские «Васланд-Беверен», «Генк», с которым стал чемпионом Бельгии, и «Брюгге», где дважды выиграл чемпионат страны, а также завоевал Суперкубок Бельгии.

После 19 туров текущего сезона чемпионата Франции «Монако», набравший 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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