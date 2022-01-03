Клеман стал главным тренером «Монако»

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

1 января клуб отправил в отставку с поста главного тренера хорвата Нико Ковача, который возглавлял клуб с лета 2020 года. После этого исполнял обязанности главного тренера Стефан Надо.

Ранее Клеман возглавлял бельгийские «Васланд-Беверен», «Генк», с которым стал чемпионом Бельгии, и «Брюгге», где дважды выиграл чемпионат страны, а также завоевал Суперкубок Бельгии.