«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 82-й минуте забил Жоау Моутинью.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс провел первый матч в английской премьер-лиге с 22 января 2020 года. Футболист не играл больше полутора лет из-за травмы.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию без поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала шесть матчей. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 19 встречах. «Вулверхэмптон» с 28 очками после 19 игр поднялся на восьмую строчку. В следующем туре «красные дьяволы» 15 января на выезде сыграют против «Астон Виллы», «Вулверхэмптон» в тот же день примет «Саутгемптон».