В «Челси» урегулировали конфликт Тухеля и Лукаку, форвард продолжит играть за клуб
В «Челси» урегулировали конфликт между главным тренером Томасом Тухелем и нападающим Ромелу Лукаку.
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В «Челси» урегулировали конфликт между главным тренером Томасом Тухелем и нападающим Ромелу Лукаку.
Как сообщает журналист Николо Скира, стороны провели встречу, которая оказалась успешной и привела к примирению сторон. Лукаку продолжит выступления за «Челси».
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, Лукаку тренируется с партнерами по «Челси» и готовится к игре против «Тоттенхэма».
Напомним, ранее бельгийский форвард дал скандальное интервью, в котором усомнился в системе игры Тухеля и пожаловался на свою роль в команде. Также Лукаку отметил, что сожалеет об уходе из «Интера» минувшим летом.