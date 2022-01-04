В «Челси» урегулировали конфликт Тухеля и Лукаку, форвард продолжит играть за клуб

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны провели встречу, которая оказалась успешной и привела к примирению сторон. Лукаку продолжит выступления за «Челси».

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, Лукаку тренируется с партнерами по «Челси» и готовится к игре против «Тоттенхэма».