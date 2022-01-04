Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана

О деталях контракта УТА не сообщает, но отмечается, что это первый трансфер клуба в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив, что приехал в этот великий клуб. Не могу дождаться первого матча на этом замечательном стадионе. Надеюсь хорошо провести время здесь и помочь клубу всем тем, чем я смогу», — приводит слова новичка пресс-служба клуба.