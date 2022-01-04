Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.01
Мальорка
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
3.01
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
3.01
Вильярреал
Леванте
50
Футбол. Зарубежный
3.01
Осасуна
Атлетик
13
Футбол. Зарубежный
3.01
Кадис
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
6.01
Болонья
Интер
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана

Отыгравший минувший сезон за «Кайсар» литовский форвард Каролис Лаукжемис перешел в румынский клуб УТА из Арада, передает корреспондент Vesti.kz.

КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

О деталях контракта УТА не сообщает, но отмечается, что это первый трансфер клуба в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив, что приехал в этот великий клуб. Не могу дождаться первого матча на этом замечательном стадионе. Надеюсь хорошо провести время здесь и помочь клубу всем тем, чем я смогу», — приводит слова новичка пресс-служба клуба.

Напомним, что УТА выступает в высшей лиге Румынии и идет на девятом месте из 16, набрав 27 очков в 21 матче. «Кайсар», в свою очередь, финишировал на предпоследнем, 13-м месте в КПЛ-2021, и вылетел в первую лигу. 29-летний Лаукжемис во всех турнирах провел 31 матч, забил девять мячей и сделал два ассиста.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь