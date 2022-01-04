Стали известны бюджет «Актобе» и ситуация с лидерами

Тем не менее переговоры о продлении контракта с лидерами пока идет со скрипом, «красно-белые» все еще не договорились о новом соглашении с Юрием Логвиненко, Дмитрием Шомко, Темирланом Ерлановым и Рамазаном Оразовым. Проблема заключается в странном представлении спортивного директора Игоря Кистера об условиях досрочного расторжения. Никто не соглашается на компенсацию в размере одного оклада. Вряд ли это послужит причиной ухода игроков, и рано или поздно стороны должны найти компромисс. Ситуация нервирует футболистов", — пишет источник.