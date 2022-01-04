Стала известна дата первого сбора «Кайрата»

«Кайрат» соберется в Алматы на своей базе, расположенной на улице Майлина 8 января. При этом, стоит отметить, что на базе соберутся три команды — основная, молодежная — «Кайрат-Жастар» и выступающая в первенстве России «Кайрат-Москва».