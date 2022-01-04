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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата первого сбора «Кайрата»

Стала известна дата первого учебно-тренировочного сбора бронзового призера КПЛ-2021 — «Кайрата», сообщает Meta-ratings.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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«Кайрат» соберется в Алматы на своей базе, расположенной на улице Майлина 8 января. При этом, стоит отметить, что на базе соберутся три команды — основная, молодежная — «Кайрат-Жастар» и выступающая в первенстве России «Кайрат-Москва».

С основной и молодежной командами работу продолжат прежние тренеры — Курбан Бердыев и Кирилл Морунов. А вот новым тренером «Кайрат-Москва» станет Кирилл Кекер.

Молодые игроки «Кайрат-Жастар» на этом сборе получат шанс пробиться в состав «Кайрат-Москва», — говорится в сообщении.

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