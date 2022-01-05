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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Почётный президент «Баварии» предложил систематически изолировать невакцинированных людей

70-летний почётный президент «Баварии» Ули Хённес эмоционально и резко высказался в адрес невакцинированных людей, озвучив весьма неоднозначную идею.

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Источник: AFP 2021

«Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не будет вакцинирован. Думаю, мы должны систематически изолировать этих людей, потому что отказываться от вакцинации — это довольно опрометчиво. Разговаривал ли я с Киммихом по поводу его вакцинации? Это сложно, потому что на него оказывалось определённое влияние со стороны.

Покупка вакцины и масок для Германии — эта задача могла бы стать привлекательной для меня. Я бы просто полетел в Китай следующим же рейсом и немедленно провёл бы переговоры со всеми видами компаний», — цитирует Хённеса Sport Bild.

Издание также отмечает, что совсем недавно Ули прервал частную карточную игру, когда стало очевидным, что один из участников не был вакцинирован. Что касается беседы с невакцинированным Киммихом, аналогичные разговоры Хённес проводил и с 18-летним Джамалом Мусиалой, и с камерунцем Максимом Шупо-Мотингом.

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