Почётный президент «Баварии» предложил систематически изолировать невакцинированных людей

«Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не будет вакцинирован. Думаю, мы должны систематически изолировать этих людей, потому что отказываться от вакцинации — это довольно опрометчиво. Разговаривал ли я с Киммихом по поводу его вакцинации? Это сложно, потому что на него оказывалось определённое влияние со стороны.



Покупка вакцины и масок для Германии — эта задача могла бы стать привлекательной для меня. Я бы просто полетел в Китай следующим же рейсом и немедленно провёл бы переговоры со всеми видами компаний», — цитирует Хённеса Sport Bild.