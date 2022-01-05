Абрамович удержал рекорд века. Кто потратил больше всех на футболистов
Ведущие футбольные клубы тратят за год сотни миллионов евро. Кто из них потратил больше всех, когда стоимость футболистов резко взлетела — в материале РБК.
Ведущие футбольные клубы тратят за год сотни миллионов евро. Кто из них потратил больше всех, когда стоимость футболистов резко взлетела — в материале РБК.
Выигранные турниры за это время:
Лишь победы в Кубке и Суперкубке Англии в 2000 году были одержаны до покупки клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем в 2003 году. Порядка €2,2 млрд клуб потратил именно при Абрамовиче. С продажи игроков в этот период клуб выручил более €1,2 млрд.
Выигранные турниры за это время:
Все трофеи были завоеваны после приобретения команды королевской семьей Абу-Даби летом 2008 года. С этого момента клуб потратил на трансферы более €2,1 млрд, а выручил с продажи более €1,1 млрд.
Выигранные турниры за этот период:
Выигранные турниры за этот период:
Выигранные турниры за этот период:
Также в топ-15 клубов, потративших на трансферы больше всех в XXI веке, вошли:
Константин Нужденов