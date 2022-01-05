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13:55 (мск), источник: РБК

Абрамович удержал рекорд века. Кто потратил больше всех на футболистов

Ведущие футбольные клубы тратят за год сотни миллионов евро. Кто из них потратил больше всех, когда стоимость футболистов резко взлетела — в материале РБК.

Челси
Барселона
Ювентус
Реал
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Источник: Reuters

«Челси» — €2,4 млрд.

  • Стоимость текущего состава: €878,5 млн;
  • Потрачено на трансферы за 2021 год: €120 млн;
  • Самая дорогая покупка в истории: Ромелу Лукаку (€115 млн, 2021 год).

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Выигранные турниры за это время:

  • национальные — чемпионат Англии (4), Кубок Англии (5), Кубок лиги (3), Суперкубок (3);
  • международные — Лига чемпионов (2), Лига Европы (2), Суперкубок УЕФА (1), Клубный чемпионат мира (1).

Лишь победы в Кубке и Суперкубке Англии в 2000 году были одержаны до покупки клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем в 2003 году. Порядка €2,2 млрд клуб потратил именно при Абрамовиче. С продажи игроков в этот период клуб выручил более €1,2 млрд.

«Манчестер Сити» — €2,3 млрд.

  • Стоимость текущего состава: €1,04 млрд;
  • Потрачено на трансферы за 2021 год: €127,5 млн;
  • Самая дорогая покупка в истории: Джек Грилиш (€117,5 млн, 2021 год).

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Выигранные турниры за это время:

  • национальные — чемпионат Англии (5), Кубок Англии (2), Кубок лиги (6), Суперкубок (2).

Все трофеи были завоеваны после приобретения команды королевской семьей Абу-Даби летом 2008 года. С этого момента клуб потратил на трансферы более €2,1 млрд, а выручил с продажи более €1,1 млрд.

«Реал» — €2,2 млрд.

  • Стоимость текущего состава: €751 млн;
  • Потрачено на трансферы за 2021 год: €31 млн;
  • Самая дорогая покупка в истории: Эден Азар (€115 млн, 2019 год).

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Выигранные турниры за этот период:

  • национальные — чемпионат Испании (6), Кубок Испании (2), Суперкубок (6);
  • международные — Лига чемпионов (5), Суперкубок УЕФА (4), Межконтинентальный кубок (1), Клубный чемпионат мира (4).

«Барселона» — €2,2 млрд.

  • Стоимость текущего состава: €659 млн;
  • Потрачено на трансферы за 2021 год: €69,5 млн;
  • Самая дорогая покупка в истории: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле (оба — €135 млн, 2017 год).

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Выигранные турниры за этот период:

  • национальные — чемпионат Испании (10), Кубок Испании (7), Суперкубок (8);
  • международные — Лига чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), Клубный чемпионат мира (3).

«Ювентус» — €2,1 млрд.

  • Стоимость текущего состава: €529,4 млн.
  • Потрачено на трансферы за 2021 год: €30,9 млн.
  • Самая дорогая покупка в истории: Криштиану Роналду (€117 млн, 2018 год).

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Выигранные турниры за этот период:

  • национальные — чемпионат Италии (11), Кубок Италии (5), Суперкубок (7).

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Также в топ-15 клубов, потративших на трансферы больше всех в XXI веке, вошли:

  • «Манчестер Юнайтед» — €2 млрд;
  • «Интер» — €1,7 млрд;
  • ПСЖ — €1,7 млрд;
  • «Ливерпуль» — €1,6 млрд;
  • «Милан» — €1,5 млрд;
  • «Атлетико» — €1,5 млрд;
  • «Тоттенхэм» — €1,4 млрд;
  • «Рома» — €1,4 млрд;
  • «Арсенал» — €1,4 млрд;
  • «Бавария» — €1,1 млрд.

Константин Нужденов

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