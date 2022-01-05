Источник: Раздевалка «Манчестер Юнайтед» раскололась из-за Роналду

По информации источника, Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд недовольны тем, что Криштиану Роналду получает много игрового времени. Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления негативно сказываются на игре команды.

Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду имеет большой авторитет в команде и благодаря ему оказывает влияние на португалоязычных футболистов.