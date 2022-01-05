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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Раздевалка «Манчестер Юнайтед» раскололась из-за Роналду

Среди игроков «Манчестер Юнайтед» нарастает напряжение, сообщает Daily Express.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд недовольны тем, что Криштиану Роналду получает много игрового времени. Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления негативно сказываются на игре команды.

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Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду имеет большой авторитет в команде и благодаря ему оказывает влияние на португалоязычных футболистов.

После матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1) защитник «МЮ» Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплочённости. «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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