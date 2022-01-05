Гол Черышева вывел «Валенсию» в следующий раунд Кубка Испании
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» в гостях переиграла «Картахену».
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В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» в гостях переиграла «Картахену».
Представители высшего дивизиона открыли счет в первом тайме после удара Карлоса Солера.
На 72-й минуте на поле вышел российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев, вскоре после чего хозяева отыгрались с пенальти. В компенсированное время россиянин точным ударом принес своей команде победу.
В других матчах 1/16 финала «Мальорка» с аналогичным результатом в гостях переиграла «Эйбар», а «Реал Сосьедад» со счетом 3:2 был сильнее «Леганеса».