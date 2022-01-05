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20:18 (мск), источник: Матч ТВ

Гол Черышева вывел «Валенсию» в следующий раунд Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» в гостях переиграла «Картахену».

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Представители высшего дивизиона открыли счет в первом тайме после удара Карлоса Солера.

На 72-й минуте на поле вышел российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев, вскоре после чего хозяева отыгрались с пенальти. В компенсированное время россиянин точным ударом принес своей команде победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах 1/16 финала «Мальорка» с аналогичным результатом в гостях переиграла «Эйбар», а «Реал Сосьедад» со счетом 3:2 был сильнее «Леганеса».

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