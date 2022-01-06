«Реал» на выезде обыграл «Алькойано» в Кубке Испании
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» в гостях выиграл у «Алькойано» (3:1).
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В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» в гостях выиграл у «Алькойано» (3:1).
В составе победителей отличились Эдер Милитау, Марко Асенсио и Иско. У хозяев забил Дани Вега.
Украинский голкипер «Реал» Андрей Лунин провел первый матч в сезоне. Соперник «Реала» по ⅛ финала станет известен позднее.
Испания. Кубок. 1/16 финала
Голы: Эдер Милитау, 39 (0:1), Вега, 66 (1:1), Асенсио, 76 (1:2), Иско, 79 (1:3).
«Реал»: Лунин, Эдер Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Начо, Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Кроос, 78), Азар (Иско, 78), Родриго (Себальос, 86), Диас (Асенсио, 48).
Предупреждения: Карбонель (50), Касанова (54), Ферриз (70) — Камавинга (58), Родриго (80).