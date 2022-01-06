«Челси» вернул Лукаку в состав и обыграл «Тоттенхэм». Встреча Конте с бывшим клубом получилась безрадостной

В среду вечером «Челси» и «Тоттенхэм» провели первую из трех очных встреч, запланированных на январь. Синие принимали «шпор» в рамках первой полуфинальной игры Кубка английской лиги.

Антонио Конте спустя три года после увольнения из «Челси» вернулся на «Стэмфорд Бридж» — но уже в качестве главного тренера «Тоттенхэма». Даже перед игрой с синими итальянца расспрашивали о несостоявшемся переходе Харри Кейна в «Манчестер Сити».

«Я знал о произошедшей летом ситуации, и когда Харри решил остаться в “Тоттенхэме”, я увидел игрока, полностью вовлеченного в этот проект. Если мы хотим что-то выиграть, то Харри должен быть точкой опоры. Понимаю ситуацию Кейна. Когда ты заканчиваешь карьеру, то вспоминаешь матчи и команды, за которые выступал, но также ты хочешь видеть, что выиграл за это время. Это важно, особенно для топ-игроков», — цитирует Конте Sky Sports.

Итальянец не забыл упомянуть и личные амбиции. «Думаю, что когда “Тоттенхэм” пригласил меня, они хотели послать сигнал всем, а, может быть, и нашим игрокам. Мы должны попытаться создать ситуацию, в которой мы все будем бороться за победы», — сказал 52-летний специалист.

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У «Челси» нет такого трофейного голода, но и разбрасываться ими ребята Томаса Тухеля никогда не думали. Однако гораздо важнее победы в Кубке лиги для синих сейчас обстановка в раздевалке. История с недавним интервью Ромелу Лукаку изрядно поднадоела всем в лондонской команде. Бельгийский форвард публично извинился перед болельщиками, а клуб оштрафовал его примерно недельную зарплату — 350 тысяч фунтов. При этом со «шпорами» Лукаку вышел на поле с первых минут.

Немного разбавленный резервистами в лице Сарра и Сауля Ньигеса состав не помешал хозяевам доминировать на протяжении всего первого тайма. 68 процентов владения мячом у «Челси» и ноль ударов «Тоттенхэма» в сторону ворот синих — тому подтверждение. Сами игроки «Челси» за первые 45 минут нанесли 11 ударов, но «шпоры» все сделали за них — два автогола за тайм увидишь не каждый день. Правда, первый гол записали на Кая Хаверца, ведь он бил в створ, но касание Давинсона Санчеса остается фактом. А второй мяч вышел еще веселее: допустивший ошибку при первом голе Джафет Танганга решил не останавливаться на достигнутом и после подачи Хакима Зиеша со штрафного головой отправил мяч в затылок Бену Дэвису. Льорис был не в силах исправить оплошности своих «помощников».

В перерыве Конте поменял крайнего защитника Мэтта Дохерти на Танги Ндомбеле и перешел с 3−4−3 на 4−3−3. Но перестроения не сильно помогли «Тоттенхэму». После опасного удара Кейна со штрафного «шпоры» вернули «Челси» инициативу. До 88-й минуты встречи «Челси» был ближе к третьему голу, нежели гости к первому, а Тимо Вернер, как обычно, безбожно транжирил моменты.

Правда, вышедшие на замену у «Тоттенхэма» Брайан Хиль и Джовани Ло Чельсо вдвоем разобрались с обороной хозяев, но «Челси» спас Кепа Аррисабалага. Испанский вратарь дал сигнал, болельщикам синих не стоит сильно нервничать из-за отъезда на Кубок Африки Эдуара Менди.

Ответный матч состоится 12 января на стадионе «Тоттенхэма».

Англия. Кубок лиги. Полуфинал. Первый матч

«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0

Голы: Хаверц, 5 (1:0), Дэвис, 34 (2:0).

«Челси»: Аррисабалага Рюдигер Алонсо Аспиликуэта (Вейл, 90) Сарр Жоржиньо Сауль (Ковачич, 74) Маунт (Лофтус-Чик, 74) Зиеш (Пулишич, 80) Хаверц (Вернер, 46) Лукаку.

«Тоттенхэм»: Хотспур Льорис Доэрти (Ндомбеле, 46) Санчес Эмерсон Роял Танганга Дэвис Хейбьерг Скипп (Уинкс, 73) Сон Хын Мин (Ло Сельсо, 79) Кейн Лукас Моура (Хиль, 80).