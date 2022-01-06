Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола заразился коронавирусом

ТАСС, 6 января. Тест на коронавирусную инфекцию испанского тренера Хосепа Гвардиолы, возглавляющего английский футбольный клуб «Манчестер Сити», дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также коронавирусом заразился помощник Гвардиолы Хуанма Лильо. Сообщается, что всего в клубе заражен 21 человек, из них семеро — игроки основной команды.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет 7 января на выезде в рамках третьего раунда Кубка Англии против «Суиндон Таун». Командой будет руководить помощник Гвардиолы Родольфо Боррелль.