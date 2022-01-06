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17:13 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола заразился коронавирусом

Тест на коронавирус помощника испанца Хуанмы Лильо также дал положительный результат.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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ТАСС, 6 января. Тест на коронавирусную инфекцию испанского тренера Хосепа Гвардиолы, возглавляющего английский футбольный клуб «Манчестер Сити», дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также коронавирусом заразился помощник Гвардиолы Хуанма Лильо. Сообщается, что всего в клубе заражен 21 человек, из них семеро — игроки основной команды.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет 7 января на выезде в рамках третьего раунда Кубка Англии против «Суиндон Таун». Командой будет руководить помощник Гвардиолы Родольфо Боррелль.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» лидирует после 21-го сыгранного тура. Команда Гвардиолы набрала 53 очка и на 10 очков опережает идущий вторым «Челси».

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