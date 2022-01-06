Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд покинет клуб 1 февраля

— Я хотел бы поблагодарить Эда за его неустанную работу в течение девяти лет на посту исполнительного директора и 16 лет в клубе. Теперь мы с нетерпением ждем, когда Ричард и его команда откроют новый этап в развитии клуба по укреплению нашего взаимодействия с болельщиками и движению к нашей самой важной цели — победе на футбольном поле, — приводит слова владельца «МЮ» Малкольма Глейзера Sky Sports.