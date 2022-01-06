«Лацио» ушел от поражения в матче с «Эмполи»
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Лацио» сыграл вничью с «Эмполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Лацио» сыграл вничью с «Эмполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча Серии А, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.
У гостей отличились Недим Байрами (6-я минута), Шимон Журковски (8) и Федерико Ди Франческо (76). В составе римлян забивали Чиро Иммобиле (14) и дважды Сергей Милинкович-Савич (66, 90+3).
Футболисты «Эмполи» набрали 28 очков в 20 играх и идут на девятой строчке в турнирной таблице Серии А, уступая четыре балла «Лацио» (8 место). В следующем матче «Лацио» 9 января встретится дома с «Интером», а «Эмполи» в тот же день примет «Сассуоло».
В параллельном матче тура «Специя» дома уступила «Вероне» 1:2. На дубль Джанлуки Капрари (59, 70) хозяева сумели ответить единственным мячом в исполнении Мартина Эрлича (85).