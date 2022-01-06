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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» ушел от поражения в матче с «Эмполи»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Лацио» сыграл вничью с «Эмполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: ФК "Лацио"
Футбол

Италия 2021/2022
Тур 20, 6.01.2022, 16:30

Лацио3Эмполи3

Встреча Серии А, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.

У гостей отличились Недим Байрами (6-я минута), Шимон Журковски (8) и Федерико Ди Франческо (76). В составе римлян забивали Чиро Иммобиле (14) и дважды Сергей Милинкович-Савич (66, 90+3).

Футболисты «Эмполи» набрали 28 очков в 20 играх и идут на девятой строчке в турнирной таблице Серии А, уступая четыре балла «Лацио» (8 место). В следующем матче «Лацио» 9 января встретится дома с «Интером», а «Эмполи» в тот же день примет «Сассуоло».

В параллельном матче тура «Специя» дома уступила «Вероне» 1:2. На дубль Джанлуки Капрари (59, 70) хозяева сумели ответить единственным мячом в исполнении Мартина Эрлича (85).

Специя
1:2
Первый тайм: 0:0
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