«Лацио» ушел от поражения в матче с «Эмполи»

У гостей отличились Недим Байрами (6-я минута), Шимон Журковски (8) и Федерико Ди Франческо (76). В составе римлян забивали Чиро Иммобиле (14) и дважды Сергей Милинкович-Савич (66, 90+3).

Футболисты «Эмполи» набрали 28 очков в 20 играх и идут на девятой строчке в турнирной таблице Серии А, уступая четыре балла «Лацио» (8 место). В следующем матче «Лацио» 9 января встретится дома с «Интером», а «Эмполи» в тот же день примет «Сассуоло».