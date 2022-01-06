Провальные трансферы 2021 года. В списке — чемпион Европы и переход за € 117 млн

В 2021 году состоялось много громких переходов. Однако не все из них оправдали ожидания — есть трансферы, которые можно считать провальными. Рассказываем о семи таких сделках.

Джек Грилиш, € 117,5 млн, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

Самый дорогостоящий трансфер 2021 года пока разочаровывает руководство «Сити». Грилиш сыграл в новом сезоне 21 матч, в которых забил три гола и сделал три передачи. Это не впечатляет. Вингер до сих пор не вписался в игру «Ман Сити», а в четырёх матчах чемпионата Англии оставался даже в запасе. Кроме этого, Джек вляпался в неприятную историю вместе с Филом Фоденом. После победы над «Лидсом» (7:0) игроки отправились в ночной клуб.

«Я уделяю большое внимание поведению игроков на поле и за его пределами. И когда за пределами поля игроки делают недостаточно, попадать в состав они не будут. Футболисты всегда должны сохранять концентрацию. Несмотря на всё, что может отвлекать в рождественский период и происходит вокруг, нужно всё равно сохранять концентрацию», — прокомментировал поступок игроков Хосеп Гвардиола.

Джейдон Санчо, € 85 млн, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»

За 20 матчей в «Манчестер Юнайтед» Санчо забил два гола, и оба уже после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Возможно, ему не подошла модель игры норвежского специалиста. К 21 году Джейдон наколотил 50 мячей и отдал 64 голевых паса в 137 матчах за «Боруссию». Не исключено, что при Рангнике англичанин вернётся к прежней результативности. По словам немецкого специалиста, ему важно, чтобы каждый футболист играл на лучшей для себя позиции. В матче с «Кристал Пэлас» главному тренеру «МЮ» понравилось, как Санчо действовал в роли «десятки».

Никола Влашич, € 30 млн, из ЦСКА в «Вест Хэм»

Влашич перерос РПЛ и летом уже не видел себя в ЦСКА. В последний день трансферного окна хорват подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Его игровое время резко снизилось в новом клубе. Никола играет в среднем 48 минут за матч и часто остаётся в запасе. Влашич принял участие в 16 играх во всех турнирах и отметился лишь одним голом в конце декабря да двумя голевыми передачами.

Перед матчем с «Генком» в Лиге Европы хорвату не повезло — он потерял сознание на тренировке после сильного удара локтем по голове. Влашич быстро пришёл в себя и просил тренеров выпустить его на поле. Но клубный врач запретил играть.

Сауль Ньигес, аренда, из «Атлетико» в «Челси»

Сделка по хавбеку была закрыта в последний день трансферного окна в 23:57, о чём рассказывал президент «Атлетико». Аренда испанца обошлась «Челси» в € 5 млн. Его приобретение — инициатива Томаса Тухеля. "Я много лет знаю этого игрока, пытался приобрести его, когда работал в других клубах, но это было невозможно. Поэтому, когда появилась возможность взять игрока в аренду, мы были рады этому.

Думаю, это именно тот тип игрока, который нам нужен, чтобы иногда давать Жоржиньо и Канте передышку, в которой они нуждаются. Это стратегический игрок, у него хорошие навыки паса, он очень работоспособен и пришёл из непростого клуба. Я думаю, что он отлично подходит команде, и поэтому абсолютно счастлив", — заявил Тухель.

Сауль сыграл 11 матчей за «Челси». Но в основном выходит на замену. Теперь главный тренер синих вынужден отвечать на критику, которая адресована полузащитнику. «Чувствует ли Сауль, что исполняет ту же роль и имеет ту же ответственность, что и в “Атлетико”? Нет, возможно, ещё нет. Борется ли он? Да, определённо. Он не первый игрок в АПЛ, который борется, и он не будет последним. Мы защищаем наших футболистов, и я всегда буду защищать своих игроков. Критика в адрес Сауля несправедлива», — убеждён Тухель.

Джанлуиджи Доннарумма, свободный агент, из «Милана» в «ПСЖ»

Победитель Евро-2020 пока так и не стал основным вратарём «ПСЖ». Сейчас он делит игровое время с Кейлором Навасом, и это итальянца беспокоит. За парижан Доннарумма провёл 11 матчей (четыре — «на ноль») и пропустил девять голов. Джанлуиджи не может смириться с тем, что остаётся в запасе.

Однако Маурисио Почеттино считает, что конкуренция пойдёт на пользу Доннарумме: «Я думаю, что всё хорошо. Все проходят через разные периоды развития, ассимиляции. Есть хорошее понимание каждой из сторон. Конкуренция важна, и она абсолютно здоровая. Это способствует развитию команды и уровня, который у нас есть каждый день. Мы должны благодарить наших голкиперов, потому что они изо дня в день отдают все силы».

Серхио Рамос, свободный агент, из «Реала» в «ПСЖ»

Рамос четыре месяца восстанавливался от травмы берцовой кости, поэтому дебютировал за «ПСЖ» только 28 ноября, сыграв 90 минут с «Сент-Этьеном». С тех пор защитник провёл три игры за парижан и пропустил ещё четыре встречи из-за мышечных повреждений. В матче с «Лорьяном» испанец умудрился получить две жёлтые карточки за четыре минуты. Таким образом, Рамос пропустил уже 23 игры после перехода в «ПСЖ».

— То, когда мы построим нашу команду, — вопрос времени. Как сказал Почеттино, тем игрокам, которые провели 15 лет в одном клубе, как Месси и Серхио Рамос, непросто переходить в другой и играть, как будто ничего не изменилось. Должен произойти плавный переход. Командам нужно время, чтобы сыграться. Клопп четыре года ничего не выигрывал с «Ливерпулем», — высказался о проблемах Серхио Рамоса другой испанец, полузащитник парижан Андер Эррера.

Серхио Агуэро, свободный агент, из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Агуэро подписал двухлетний контракт с «Барселоной», но пробыл в клубе всего полгода. Аргентинец два с половиной месяца восстанавливался после травмы берцовой кости, поэтому дебютировал только в октябре. Единственный гол за «Барселону» Агуэро забил «Реалу».

Через неделю после «эль класико» нападающий был заменён в матче с «Алавесом» из-за тахикардии. Пресс-служба клуба утверждала, что Агуэро должен будет пропустить не менее трёх месяцев из-за проблем с сердцем. Но всё получилось ещё хуже: нападающему пришлось завершить карьеру.

— Всегда знал, что сделаю всё, чтобы снова играть. Но после последних тестов врачи посоветовали мне прекратить заниматься футболом на профессиональном уровне. Этого было достаточно, чтобы принять решение. Тяжело завершать карьеру при таких обстоятельствах, но жизнь важнее всего.

Одно из многого, чему меня научил футбол, — это то, что проигрыш можно превратить в победу. Сейчас ничего не меняется. Конечно, тяжело, но это не трагедия. Трагедией было бы другое. Я думаю не о том, что мог бы играть, а о волшебных 18 годах, которые посвятил футболу.

Прекрасная карьера останется со мной, как и та страсть и самоотверженность, с которыми я работал год за годом. Я буду помнить о той поддержке, которую мне оказывали везде, где я играл, когда был ребёнком, и на взрослом уровне в «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселоне», сборной Аргентины. Это дорогие мне команды. Я благодарен фанатам, которые поддерживали меня, несмотря на все трудности. Ваша поддержка сделала меня сильнее.

Жизнь продолжается, впереди ещё много всего. Начинается новый этап, безусловно, отличающийся от предыдущего. Но я буду продолжать в том же духе: с позитивом, энтузиазмом и радостью, — написал в «Твиттере» Агуэро, прощаясь с профессиональной карьерой.