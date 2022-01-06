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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» сообщил о переносе матча с «Бернли»

Матч 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Бернли» перенесли, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

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ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев был перенесен полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Теперь первая игра состоится 13 января, а вторая — 20 января.

По этой причине встречу с «Бернли» перенесли с 22 на 23 января. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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