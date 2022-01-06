Выбран гол года в Бундеслиге. Игрок «Бохума» обыграл пятерых и пробил вратарю между ног: видео

Победу в голосовании одержал мяч, забитый Хольманном в матче против «Майнца» во втором туре сезона-2021/22.

21 августа 2021 года «Бохум» проводил свой первый домашний матч в Бундеслиге за 11 лет, и Хольтманн сделал все возможное, чтобы этот день запомнили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OGHSz6VbDek?start=9" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.