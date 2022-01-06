Выбран гол года в Бундеслиге. Игрок «Бохума» обыграл пятерых и пробил вратарю между ног: видео
Полузащитник «Бохума» Геррит Хольтманн признан автором лучшего гола 2021 года в Бундеслиге.
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Полузащитник «Бохума» Геррит Хольтманн признан автором лучшего гола 2021 года в Бундеслиге.
Победу в голосовании одержал мяч, забитый Хольманном в матче против «Майнца» во втором туре сезона-2021/22.
21 августа 2021 года «Бохум» проводил свой первый домашний матч в Бундеслиге за 11 лет, и Хольтманн сделал все возможное, чтобы этот день запомнили.
Получив мяч в центре поля, 26-летний хавбек элегантно продвинулся в штрафную соперника, обыгрыв по пути пятерых игроков «Майнца». Сблизившись с вратарем, Хольтманн отправил мяч ему между ног, чем помог своей команде победить со счетом 2:0.