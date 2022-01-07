Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если выбор нового тренера его не устроит

По данным источника, Роналду рассмотрит возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, если выбор следующего главного тренера его не устроит. Также отмечается, что Роналду против назначения Рангника на пост главного тренера клуба на постоянной основе.

Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» назначил Рангника на пост временного главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезоне.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.