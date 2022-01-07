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11:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Ньюкасл» купил Триппьера у «Атлетико». Контракт — на 2,5 года

«Ньюкасл» объявил о переходе правого защитника Кирана Триппьера из «Атлетико».

Ньюкасл Юнайтед
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Источник: Sports.Ru

Как сообщает пресс-служба клуба, с англичанином подписан контракт на 2,5 года. Это первый крупный трансфер «Ньюкасла» после покупки клуба саудовцами.

«Я рад присоединиться к этому невероятному клубу. Я получил большое удовольствие от времени, проведенного в Мадриде, но, узнав об интересе от “Ньюкасла”, я знал, что хочу оказаться здесь, ведь я уже работал с Эдди Хау. Я знаю, что нам предстоит много работы, но я хорошо знаком с требованиями Премьер-лиги и знаю, что “Ньюкасл” — это восхитительный клуб с очень талантливыми игроками. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде, и впервые выйду на “Сент-Джеймс Парк” в качестве игрока “Ньюкасла”, — сказал Триппьер.

Во время загрузки произошла ошибка.

До перехода в «Атлетико» в 2019 году Триппьер выступал за «Тоттенхэм» и «Бернли».

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