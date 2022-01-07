ФИФА назвала тройку номинантов на приз лучшему футболисту года
ФИФА назвал шорт-лист из трех претендентов на приз лучшему футболисту 2021 года. Он опубликован в Twitter организации.
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ФИФА назвал шорт-лист из трех претендентов на приз лучшему футболисту 2021 года. Он опубликован в Twitter организации.
В него вошли аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски и египетский нападающий Мохаммед Салах из «Ливерпуля». В прошлом году этот приз ФИФА получил Левандовски.
Месси 29 ноября получил седьмой «Золотой мяч» в карьере, обойдя в голосовании Левандовски и полузащитника «Челси» Жоржиньо. Эта награда вручается лучшем футболисту года журналом France Football.
Победитель будет объявлен 17 января на онлайн-церемонии вручения наград ФИФА в Цюрихе.