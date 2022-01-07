ФИФА назвала тройку номинантов на приз лучшему футболисту года

В него вошли аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски и египетский нападающий Мохаммед Салах из «Ливерпуля». В прошлом году этот приз ФИФА получил Левандовски.

Месси 29 ноября получил седьмой «Золотой мяч» в карьере, обойдя в голосовании Левандовски и полузащитника «Челси» Жоржиньо. Эта награда вручается лучшем футболисту года журналом France Football.