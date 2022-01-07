«Все началось из-за Роналду». «МЮ» раскололся, а игроки не принимают нового тренера?

«Манчестер Юнайтед» залетел в 2022 год с серьёзными проблемами: вялый футбол и токсичная раздевалка. Ситуацию усложнили недавний карантин и плотный декабрьский график — команда просто не могла тренироваться. Перед матчем с «Бёрнли» Ральф Рангник пожаловался на это журналистам: «Любому тренеру необходимы тренировки, чтобы развивать футболистов. У меня их нет».

В соцсетях фанаты начали активно хейтить нового тренера уже после первого поражения — 3-го января «МЮ» дома отлетел от «Вулверхэмптона» 0:1. При этом немца назначили только 29 ноября. Тезисы следующие:

У Рангника недостаточно опыта, чтобы руководить звёздной командой;

Его стиль сложный для внедрения посреди сезона в команду, где есть Криштиану Роналду;

Русскоязычное комьюнити вдогонку накидывает про спорную работу немца в «Локомотиве».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYH1_tQgB3y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYH1_tQgB3y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYH1_tQgB3y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Manchester United (@manchesterunited)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон частично соглашается: «Каждый говорил мне, что Рангник — тот самый, но он никогда не работал с игроками такого уровня. Это нормально, когда ты приходишь в клуб из низов и говоришь: “Я сделаю это”. Игроки захотят этого достичь и будут тебя слушать. Но эти игроки и так на этом уровне. Теперь им нужен кто-нибудь особенный».

Параллельно развивается движение в поддержку Рангника. Позиция его сторонников не такая массовая, подкрепляется фактами:

Ральф выстроил два футбольных клуба с нуля и взрастил сразу несколько топовых специалистов (Тухель, Клопп, Нагельсман и другие);

Игроки «МЮ» постоянно жалуются на тренеров — так было со всеми после Алекса Фергюсона. Исключение — Сульшер, но доставалось его помощнику Кирану Маккенне.

Патрис Эвра поддержал тренерский штаб и сместил вектор на футболистов: «Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках “Манчестер Юнайтед”. Как же вам повезло играть за этот клуб! Так покажите же это нам. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это “Юнайтед”.

Понять сторонников Рангника можно: спустя месяц делать выводы о скиллах тренера — утопическая затея.

Клопп потратил больше двух лет, чтобы подобрать нужный состав в «Ливерпуле». Юрген оставил только Ориги, Фирмино, Хендерсона и Милнера. Нельзя ждать, что «Юнайтед» будет организованно и чётко прессинговать спустя месяц.

Раздевалка раскололась, звёзды не доверяют Рангнику

О внутренних проблемах после матча с «Вулверхэмптоном» открыто заявил Люк Шоу: «Мы были не на одной волне. Нам нужно выкладываться на 100%. У нас есть невероятно качественные игроки, но иногда этого недостаточно. Нам нужно действовать интенсивнее, агрессивнее, нужно больше мотивации».

На волну бомбового инфоповода моментально запрыгнули журналисты. Ниже — ключевые инсайды о проблемах внутри «Юнайтед».

Журналист Нил Кастис в эфире TalkSPORT: «Скучные тренировки Ральфа Рангника не зашли футболистам — некоторые из них потеряли страсть к игре. Они сразу же заявили руководству клуба, что назначение немца — ошибка. Вместо Ральфа команда ожидала Антонио Конте».

По информации ESPN, футболистов не впечатлил и опыт Рангника. Некоторым даже пришлось искать в интернете информацию о нём и его помощниках. Плюс несколько игроков оказались неприятно удивлены тренерским штабом немца — он притащил с собой специалистов, чей опыт работы ограничен только МЛС.

Достаётся и Роналду. По информации таблоида Daily Express, Гарри Магуайр, Мэйсон Гринвуд и Эдинсон Кавани недовольны, что Криштиану невозможно усадить на скамейку.

Донни ван-де Бек, Дин Хендерсон и Эрик Бейи недовольны количеством игровой практики, поэтому рассматривают вариант ухода уже в январе.

Главный инсайд выдал The Telegraph: сразу 11 футболистов склоняются к уходу. В раздевалке низкий боевой дух, также есть ощущение, что команда топчется на месте в ожидании очередной перестройки.

По информации Daily Mail, футболисты «МЮ» разбились на несколько мелких групп: «Всё началось из-за Роналду — с приходом Криштиану португалоговорящие футболисты начали отдаляться от остальных членов команды. В эту группу, по словам журналистов, входят Роналду, Фернандеш, Дало, Фред и Теллес». The Mirror подтверждает этот инсайд: «Атмосфера действительно ужасная. Похоже, “Юнайтед” ждут огромные проблемы».



Всё тот же Mirror рассказывает про огромное влияние Роналду на клуб. Во-первых, Криштиану выдвинул ультиматум руководству: «Роналду покинет клуб, если следующий тренер ему не понравится», — заявляют журналисты. Во-вторых, Роналду хочет влиять на трансферы. Нападающий планирует перетащить на «Олд Траффорд» соотечественника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Добавляет остроты Фил Браун из talkSPORT: «Информацию сливают сами футболисты». Рангник при всей команде отчитал нескольких звёзд, что задело их самолюбие".

Кто будет разгребать ситуацию с разбитой раздевалкой?

По информации The Telegraph, исправлять ситуацию вызвали Майка Фелана — руководство считает его идеальным кандидатом. На днях Фелан два часа обсуждал с Рангником дальнейшие действия.

Фелан отлично знает этот состав, потому что был помощником у Сульшера. Плюс Майк Фелан тесно связан с клубом: на «Олд Траффорд» он с 1989-го, когда подписал контракт в качестве игрока, потом трудился в структуре «МЮ», а в итоге стал правой рукой Алекса Фергюсона.

Именно Фелан морально перезагружал футболистов «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018-го: «В команде могут быть различные группы, например, по языковому принципу. Чтобы их сплотить в единое целое, нужно долго и упорно работать. Иногда мы играем в игры, когда одна страна играет с другой, в зависимости от количества игроков, это позволяет устраивать разные челленджи», — говорил он.