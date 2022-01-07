«Все началось из-за Роналду». «МЮ» раскололся, а игроки не принимают нового тренера?
Исправить ситуацию вызвали бывшего помощника Алекса Фергюсона.
Исправить ситуацию вызвали бывшего помощника Алекса Фергюсона.
«Манчестер Юнайтед» залетел в 2022 год с серьёзными проблемами: вялый футбол и токсичная раздевалка. Ситуацию усложнили недавний карантин и плотный декабрьский график — команда просто не могла тренироваться. Перед матчем с «Бёрнли» Ральф Рангник пожаловался на это журналистам: «Любому тренеру необходимы тренировки, чтобы развивать футболистов. У меня их нет».
В соцсетях фанаты начали активно хейтить нового тренера уже после первого поражения — 3-го января «МЮ» дома отлетел от «Вулверхэмптона» 0:1. При этом немца назначили только 29 ноября. Тезисы следующие:
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон частично соглашается: «Каждый говорил мне, что Рангник — тот самый, но он никогда не работал с игроками такого уровня. Это нормально, когда ты приходишь в клуб из низов и говоришь: “Я сделаю это”. Игроки захотят этого достичь и будут тебя слушать. Но эти игроки и так на этом уровне. Теперь им нужен кто-нибудь особенный».
Параллельно развивается движение в поддержку Рангника. Позиция его сторонников не такая массовая, подкрепляется фактами:
Патрис Эвра поддержал тренерский штаб и сместил вектор на футболистов: «Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках “Манчестер Юнайтед”. Как же вам повезло играть за этот клуб! Так покажите же это нам. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это “Юнайтед”.
Клопп потратил больше двух лет, чтобы подобрать нужный состав в «Ливерпуле». Юрген оставил только Ориги, Фирмино, Хендерсона и Милнера. Нельзя ждать, что «Юнайтед» будет организованно и чётко прессинговать спустя месяц.
О внутренних проблемах после матча с «Вулверхэмптоном» открыто заявил Люк Шоу: «Мы были не на одной волне. Нам нужно выкладываться на 100%. У нас есть невероятно качественные игроки, но иногда этого недостаточно. Нам нужно действовать интенсивнее, агрессивнее, нужно больше мотивации».
На волну бомбового инфоповода моментально запрыгнули журналисты. Ниже — ключевые инсайды о проблемах внутри «Юнайтед».
Всё тот же Mirror рассказывает про огромное влияние Роналду на клуб. Во-первых, Криштиану выдвинул ультиматум руководству: «Роналду покинет клуб, если следующий тренер ему не понравится», — заявляют журналисты. Во-вторых, Роналду хочет влиять на трансферы. Нападающий планирует перетащить на «Олд Траффорд» соотечественника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».
Добавляет остроты Фил Браун из talkSPORT: «Информацию сливают сами футболисты». Рангник при всей команде отчитал нескольких звёзд, что задело их самолюбие".
По информации The Telegraph, исправлять ситуацию вызвали Майка Фелана — руководство считает его идеальным кандидатом. На днях Фелан два часа обсуждал с Рангником дальнейшие действия.
Фелан отлично знает этот состав, потому что был помощником у Сульшера. Плюс Майк Фелан тесно связан с клубом: на «Олд Траффорд» он с 1989-го, когда подписал контракт в качестве игрока, потом трудился в структуре «МЮ», а в итоге стал правой рукой Алекса Фергюсона.
Именно Фелан морально перезагружал футболистов «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018-го: «В команде могут быть различные группы, например, по языковому принципу. Чтобы их сплотить в единое целое, нужно долго и упорно работать. Иногда мы играем в игры, когда одна страна играет с другой, в зависимости от количества игроков, это позволяет устраивать разные челленджи», — говорил он.
Кирилл Ясюкевич