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20:02 (мск), источник: Sports.Ru

Хави был ошеломлен, когда узнал требования Дембеле по зарплате — 43 млн евро в год

«Барселона» не может договориться с вингером Усманом Дембеле о финансовых условиях нового контракта.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

По завершении этого сезона 24-летний полузащитник может стать свободным агентом, срок его нынешнего договора истекает. Француз хочет получать в каталонской команде 43 миллиона евро в год (до вычета налогов) плюс семь миллионов в качестве бонусов.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщает, что главный тренер сине-гранатовых Хави был буквально ошеломлен, когда узнал о требованиях футболиста.

Финансовые запросы Дембеле являются основной причиной, почему его переход в «Баварию» практически исключен, отмечает Плеттенберг.

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