В Гренландии тоже есть футбол: чемпионат длится неделю, а сборная не может участвовать в квалификации к Евро и ЧМ

В 2016 году сборная Исландии сотворила сенсацию на чемпионате Европы во Франции. Команда Ларса Лагербека дошла до четвертьфинала, выбив по ходу турнира сборную Англии — 2:1. Попав в восьмерку сильнейших, исландцы влюбили в себя весь футбольный мир. Страна с не самым благоприятным климатом и населением чуть больше 300 тысяч человек сумела доказать, что добиться успеха в футболе можно вне зависимости от географического положения.

А вот еще севернее Исландии находится крупнейший остров на Земле — Гренландия. Он принадлежит Дании, и здесь тоже играют в футбол. У Гренландии есть национальная сборная, но она, к сожалению, не может участвовать в квалификации чемпионата Европы и мира. Рассказываем, почему ФИФА игнорирует островное государство, которое с точки зрения физической географии относится к Северной Америке, а политически — к Европе.

Футбольная ассоциация Гренландии не является членом ФИФА, хотя очень хочет им стать. Почему ее не принимают

Гренландия — место невообразимой красоты, но не самая популярная страна для посещения туристами. Здесь живет около 56 тысяч человек. Такое небольшое население связано с тем, что большая часть Гренландии покрыта ледниками. Люди проживают только вдоль западного побережья, где находится столица и самый крупный город — Нуук.

В 1971 году на острове основали футбольную ассоциацию, которая занялась организацией чемпионатов среди мужчин и женщин. Тогда же собрали сборную Гренландии, в которой в начале 2000-х работал немец Зепп Пионтек, бывший главный тренер сборных Гаити, Дании и Турции.

Климат Гренландии, к сожалению, не позволяет жителям играть в футбол круглый год. На острове не растет трава, поэтому здесь есть только искусственные и песчаные футбольные поля. Именно по этой причине ФИФА не делает Гренландию членом организации. Таким образом, страна не может участвовать на чемпионатах мира и Европы, хотя очень этого хочет.

С членством в ФИФА пытаются помочь датчане. Принадлежащие им Фарерские острова сумели получить членство в организации еще в 1988 году, и с тех пор регулярно выступают в квалификации чемпионатов Европы и мира.

Но с Гренландией все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что в уставе УЕФА есть пункт, который гласит, что независимость территории, которую представляет сборная, должна быть признана ООН. Сейчас Гренландии легче присоединиться к КОНКАКАФ, но на острове хотят играть с европейскими сборными. Пока же гренландцы играют с другими островными государствами и автономиями.

С 2010 года в Гренландии появились футбольные поля с искусственным покрытием. Тогда же президент ФИФА Йозеф Блаттер лично прилетел в южный город Кукорток на открытие первой искусственной площадки на острове. Со временем полей становилось все больше, а сейчас их число достигло 12. Многие из них расположены рядом с айсбергами или скалами. В общем, лепота!

Чемпионат Гренландии состоит из трех этапов. Последний длится всего лишь неделю и проводится в заранее выбранном городе

В официальном названии чемпионата присутствуют два известных бренда — Coca Cola и General Motors. Но никаких спонсорских выплат от них не исходит. Скорее всего, футбольная ассоциация Гренландии пошла на такой шаг, чтобы повысить престижность турнира.

Кстати, он проходит в три этапа и длится всего лишь неделю в начале августа. Сначала клубы из одного города играют между собой, потом встречаются команды из одного региона, а вот третий этап проходит в заранее выбранном городе, куда съезжаются восемь сильнейших клубов.

Самый титулованный клуб чемпионата Гренландии — «Б-67» из столицы Нуука (13 трофеев). Любопытно, что на острове сокращают название команд до одной буквы и добавляют им год основания. Иначе мы бы точно поломали язык, произнося название таких клубов как «Нагдлунгуак-48» и «Киссавярсук-33».

До 2010 года чемпионат на острове проводился на песчаных полях, так как искусственных вообще не было. На такое покрытие жаловались многие игроки. «Иногда попадались большие камни, поэтому играть бывало очень больно», — признавался в интервью The Red Bulletin капитан «Б-67» Йоханнес Грот. «Мешала пыль. Мы специально поливали песок, но не помогало — мяч непредсказуемо отскакивал от земли», — вспоминал партнер Грота Патрик Фредериксен.

Сейчас третий этап чемпионата проходит на искусственном поле в заранее выбранном городе. Как правило, на новых полях есть хорошее покрытие, но отсутствуют раздевалки и трибуны. Игрокам приходится накидывать на ворота полотно, чтобы переодеться перед началом игры. А болельщики рассаживаются не на трибунах, а на скалах. Поэтому говорить о каких-либо продажах билетов не приходится.