«Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» в матче чемпионата Германии

ТАСС, 8 января. Мюнхенская «Бавария» на своем поле уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счетом 1:2 в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев гол забил Роберт Левандовски (18-я минута). У победителей отличились Флориан Нойхаус (27) и Штефан Лайнер (31).

«Бавария» прервала победную серию из пяти матчей в чемпионате. «Боруссия» победила впервые с 20 ноября прошлого года, тогда команда обыграла «Гройтер Фюрт» (4:0). После этого подопечные Ади Хуттера проиграли четыре матча кряду и один раз сыграли вничью.

На 75-й минуте на поле появился Поль Ваннер и в возрасте 16 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом «Баварии» в чемпионате Германии. В бундеслиге в более раннем возрасте дебютировал лишь нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуф Мукоко (16 лет 1 день).

Менхенгладбахская «Боруссия» установила рекорд, одержав 27-ю победу над «Баварией» в истории: ни один другой клуб не побеждал гегемона немецкого футбола чаще. У бременского «Вердера», ныне выступающего во второй Бундеслиге, в активе 26 побед над мюнхенцами.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 43 очками в 18 матчах. «Боруссия» набрала 22 очка в 18 встречах и идет 11-й.