«Фиорентина» объявила о переходе Пентека
«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Герты» Кшиштофа Пёнтека на правах аренды.
Фиорентина
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«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Герты» Кшиштофа Пёнтека на правах аренды.
В арендном соглашении предусмотрено право выкупа контракта польского футболиста.
Ранее стало известно, что Пёнтек был близок к возвращению в свой бывший клуб «Дженоа», однако в итоге его перехватила «Фиорентина».
Ранее сообщалось, что стоимость опции выкупа составит около € 15−16 млн.
Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах во всех турнирах.
После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского национального первенства, набрав 32 очка.